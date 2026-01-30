Denuncian basurero clandestino en la Gustavo A. Madero en CDMX

De acuerdo con información del gobierno de la CDMX, hay más de mil basureros clandestinos, la mayoría se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Este basurero se encuentra en la Avenida Cuitláhuac en la alcaldía Gustavo A. Madero y aunque se colocó una lona que dice prohibido tirar basura, la gente sigue dejando sus deshechos.

Es importante señalar que en la CDMX hay multas y sanciones para quien instale un basurero clandestino.

Esos basureros son un foco de infección y contaminan el suelo, aire y aguas subterráneas, obstruyen drenajes coladeras y agravan la situación cuando llueve.

