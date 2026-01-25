Venta de ropones para Niño Dios por festejos de la Candelaria

La venta de ropones, santos y arcángeles en el Centro Histórico aumenta y beneficia a los comerciantes pero también es una muestra de que la tradición católica sigue vigente.

En la actualidad hay una gran variedad de opciones de vestimenta para los niños Dios desde lo más tradicional hasta ropones mas elaborados. Los precios varían dependiendo del diseño y el tamaño y puedes encontrar desde 200 pesos hasta 500 pesos.

