Escalones a punto de colapsar y con barandales rotos: puentes de Iztapalapa en malas condiciones

Tubos oxidados, barandales rotos, escalones a punto de colapsar y pavimento en malas condiciones,así es el estado en el que se encuentran algunos puentes peatonales de Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

El puente ubicado en la calle Revolución Social de la colonia Constitución de 1917 es un buen ejemplo, pues está deteriodado. Testigos aseguran que le hace falta mantenimiento y alumbrado.