Escalones a punto de colapsar y con barandales rotos: puentes de Iztapalapa en malas condiciones

Iztapalapa es la alcaldía con más puentes peatonales en malas condiciones; muchos no tienen alumbrado y están deteriorados.

Ciudad

Por:  Adriana Pacheco

Tubos oxidados, barandales rotos, escalones a punto de colapsar y pavimento en malas condiciones,así es el estado en el que se encuentran algunos puentes peatonales de Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

El puente ubicado en la calle Revolución Social de la colonia Constitución de 1917 es un buen ejemplo, pues está deteriodado. Testigos aseguran que le hace falta mantenimiento y alumbrado.

