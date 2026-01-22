Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas

Al lugar arribaron Bomberos, personal de Protección Civil, paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; hasta el momento se tiene el registro de alrededor de 50 personas evacuadas de manera preventiva.

Esta fábrica de plásticos está ubicada sobre la avenida Ignacio Ramírez, casi esquina con 20 de noviembre, colonia potrero de San Bernardino Xochimilco. Hay cortes a la circulación vehicular y la estación del Tren Ligero La Noria no está brindando servicio.

