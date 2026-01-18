Familias pasan la noche afuera de los hospitales en CDMX
Son muchas las familias que esperan todos los días afuera de los hospitales de la CDMX en espera de noticias de sus seres queridos.
Todos los días, muchas familias esperan noticias de sus seres queridos afuera de los hospitales de la Ciudad de México, algunos lo hacen en un cartón, otros con una cobija o en una casa de campaña.
A pesar del frío y la incomodidad, las familias aseguran que no importa cuando se trata de un ser querido, ya que son lo más importante en la vida.