Refugio Franciscano constata buen estado de salud de perros albergados en el Ajusco

El plan del Gobierno capitalino es estabilizar la salud de los perros, completar esquemas de vacunación y, posteriormente, iniciar una campaña de adopción.

De acuerdo con la Fiscalía al predio donde se encontraban los animales en la alcaldía Cuajimalpa tiene una investigación por maltrato.

De los cerca de 900 animales hallados en el inmueble, al menos 750 perros y 39 gatos presentaban signos de crueldad, 20 fueron hospitalizados por su gravedad y 21 murieron.

