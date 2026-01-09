Colectivos temen ecocidio en el Bosque de Aragón

En el lago del Bosque de Aragón viven patos domésticos, gallinetas, monjitas americanas, garzas, pelícanos y aves que migran desde Estados Unidos y Canadá y pasan por la CDMX.

Este bosque es considerada como la segunda área verde más grande de la capital y cuenta con 162 hectáreas y es más grande que el lago del Bosque de Chapultepec.

