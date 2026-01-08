Refugio Franciscano CDMX: Operativo rescata 936 Perros y gatos por maltrato y hacinamiento en Cuajimalpa
En un operativo judicial controvertido, el gobierno de CDMX rescata perros y gatos del Refugio Franciscano por condiciones deplorables, hacinamiento y maltrato.
- El operativo en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa, liderado por Clara Brugada y la FGJCDMX, rescató 936 perros y gatos en condiciones deplorables, con hacinamiento severo, desnutrición, dermatitis y lesiones graves que evidencian maltrato animal por negligencia
- Autoridades de CDMX confirmaron que 798 animales presentaban huellas de crueldad, incluyendo tumores, problemas ortopédicos y uso de medicamentos caducados, derivando en 21 muertes post-rescate y hospitalizaciones urgentes en clínicas veterinarias
- El Refugio Franciscano denuncia que el operativo viola suspensiones judiciales y responde a una disputa legal con la Fundación Haghenbeck por el predio, acusando al gobierno de actuar ilegalmente para habilitar proyectos inmobiliarios en la zona
- Durante el rescate, se registraron protestas y enfrentamientos con la SSC CDMX, con manifestantes bloqueando vías como la México-Toluca, exigiendo claridad sobre el destino de los perros y gatos trasladados al albergue Sedema en el Ajusco
- Clara Brugada anunció una iniciativa de ley para regular refugios animales en CDMX, promoviendo adopciones responsables de los 936 perros y gatos rescatados, mientras la FGJCDMX investiga responsabilidades por crueldad animal y omisión
- Activistas y voluntarios del Refugio Franciscano insisten en que las condiciones deplorables se exageran, atribuyéndolas a sobrecarga por rescates masivos, y piden restitución del inmueble para continuar protegiendo animales abandonados en Cuajimalpa