Detienen a hombre que mató y le quitó la piel a un perro

De acuerdo con los reportes, el hombre en situación vulnerable estaba en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero maltratando a un perro. Vecinos de la zona llamaron a la policía pero cuando arribaron el perro ya estaba muerto.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público debido a que en la CDMX el maltrato animal es un delito que puede alcanzar multas de hasta 200 mil pesos o de 2 a 6 años de cárcel.