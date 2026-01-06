Protestas en el Día de la Enfermera 2026: Trabajadoras exigen el pago inmediato de sueldos y bonos en IMSS-Bienestar
En el Día de la Enfermera, trabajadores del sector salud en Veracruz y otros estados protestan por retrasos en el pago de sueldos y bonos navideños.
- En el marco del Día de la Enfermera, miles de trabajadores de la salud, incluyendo enfermeras y médicos del IMSS-Bienestar, salen a las calles en protestas masivas por el incumplimiento en el pago de sueldos y bonos pendientes, destacando la crisis administrativa en Veracruz y Xalapa
- Las protestas por pago de sueldo se intensifican en el Día de la Enfermera 2026, con bloqueos de autopistas y manifestaciones en Naolinco, donde el personal de enfermería denuncia retrasos en bonos navideños prometidos por la gobernadora Rocío Nahle, afectando la atención médica
- Enfermeras en México enfrentan sobrecarga laboral y bajos salarios promedio de 11,700 pesos mensuales durante el Día de la Enfermera, uniéndose a huelgas amenazadas por falta de pagos, lo que resalta la brecha en el sector salud público y privado
- En medio de celebraciones por el Día de la Enfermera, trabajadores sanitarios protestan por condiciones indignas, incluyendo turnos nocturnos mal pagados y falta de insumos, exigiendo al gobierno federal y estatal el cumplimiento de acuerdos laborales para evitar parálisis en hospitales
- La movilización en el Día de la Enfermera revela una paradoja: mientras se aplaude a las enfermeras como heroínas de la salud, persisten demandas por pago oportuno de sueldos, bonos y prestaciones, con impactos en estados como Veracruz y potenciales huelgas nacionales
- Protestas secundarias en el Día de la Enfermera incluyen denuncias de enfermería domiciliaria sin sueldos por meses, sumándose a la narrativa de explotación en el IMSS y SESVER, donde la falta de pagos amenaza la estabilidad del sistema de salud mexicano