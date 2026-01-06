Fuga de gas en la colonia Condesa de la CDMX provoca explosión: bomberos y emergencias controlan el incidente
Reportan fuga de gas en un edificio de la colonia Condesa, CDMX, causando una explosión captada en video. Servicios de emergencia van a la alcaldía Cuauhtémoc.
- La fuga de gas en colonia Condesa, CDMX, originada en tanques estacionarios, provocó una acumulación de gas que derivó en una explosión en la azotea de un edificio en la calle Juan Escutia y Zamora, alcaldía Cuauhtémoc
- Un vecino captó el momento exacto de la explosión por fuga de gas en CDMX, mostrando el flamazo inicial y el estallido subsiguiente, lo que alertó a servicios de emergencia como Bomberos CDMX para intervenir de inmediato
- En la colonia Hipódromo Condesa, la emergencia por acumulación de gas LP resultó en la evacuación de residentes y atención a una persona intoxicada, destacando la rápida respuesta de protección civil en alcaldía Cuauhtémoc
- Bomberos de la Ciudad de México controlaron la fuga de gas en tanque de 300 litros defectuoso, evitando mayores daños en el inmueble de colonia Condesa y confirmando no hay heridos graves por el incidente
- Este suceso de explosión por gas en CDMX resalta la importancia de revisar reguladores y tanques estacionarios en edificios de alcaldía Cuauhtémoc, donde emergencias como esta movilizan a cuerpos de rescate para mitigar riesgos
- Reportes similares de fuga de gas en colonia Condesa incluyen incidentes en rosticerías y puestos, como el flamazo en Avenida Patriotismo, que dejó lesionados con quemaduras y requirió atención de emergencia inmediata