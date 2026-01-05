Niños y niñas dejan su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal
Reyes Magos abarrotaron el Centro Histórico en busca de juguetes para el 6 de enero, con presupuestos variados y recomendaciones de seguridad infantil.
Reyes Magos realizaron compras con presupuestos que van de 350 hasta 30 mil pesos para uno a tres menores por familia.
- El Centro Histórico, especialmente Correo Mayor y la zona de La Merced, concentró gran afluencia de compradores.
- Compradores señalaron que los juguetes en el Centro cuestan hasta tres veces menos que en tiendas departamentales.
- Bicicletas, balones del Mundial, patines y juguetes electrónicos fueron de los artículos más buscados.
- Autoridades de salud recomendaron elegir juguetes acordes a la edad y revisar etiquetas para evitar riesgos.
