Niños y niñas dejan su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal

Reyes Magos realizaron compras con presupuestos que van de 350 hasta 30 mil pesos para uno a tres menores por familia.

El Centro Histórico , especialmente Correo Mayor y la zona de La Merced, concentró gran afluencia de compradores .

, especialmente Correo Mayor y la zona de La Merced, . Compradores señalaron que los juguetes en el Centro cuestan hasta tres veces menos que en tiendas departamentales.

que en tiendas departamentales. Bicicletas, balones del Mundial, patines y juguetes electrónicos fueron de los artículos más buscados.

fueron de los artículos más buscados. Autoridades de salud recomendaron elegir juguetes acordes a la edad y revisar etiquetas para evitar riesgos.

