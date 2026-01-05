inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Regresan calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy 5 de enero de 2026

Niños y niñas dejan su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal

Reyes Magos abarrotaron el Centro Histórico en busca de juguetes para el 6 de enero, con presupuestos variados y recomendaciones de seguridad infantil.

Videos,
Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

Reyes Magos realizaron compras con presupuestos que van de 350 hasta 30 mil pesos para uno a tres menores por familia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El Centro Histórico, especialmente Correo Mayor y la zona de La Merced, concentró gran afluencia de compradores.
  • Compradores señalaron que los juguetes en el Centro cuestan hasta tres veces menos que en tiendas departamentales.
  • Bicicletas, balones del Mundial, patines y juguetes electrónicos fueron de los artículos más buscados.
  • Autoridades de salud recomendaron elegir juguetes acordes a la edad y revisar etiquetas para evitar riesgos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX