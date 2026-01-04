Operativos de seguridad en CDMX durante el Día de Reyes

La SSC CDMX implementa el operativo “Día de Reyes 2026” del 3 al 6 de enero en las 16 alcaldías.

Participan casi 15 mil policías con apoyo de vehículos, motopatrullas, ambulancias, grúas y un helicóptero.

con apoyo de vehículos, motopatrullas, ambulancias, grúas y un helicóptero. Habrá vigilancia especial en z onas comerciales, bancos, Metro, Metrobús y CETRAM.

Tránsito reforzará la movilidad , aplicará el reglamento y brindará auxilio vial.

, aplicará el reglamento y brindará auxilio vial. La SSC recomienda pagos electrónicos seguros y usar la app “Mi Policía” ante emergencias.

