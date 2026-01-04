inklusion.png Sitio accesible
Operativos de seguridad en CDMX durante el Día de Reyes

La SSC desplegará casi 15 mil policías por Día de Reyes en CDMX, con vigilancia, control vial y recomendaciones para compras seguras.

Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

La SSC CDMX implementa el operativo “Día de Reyes 2026” del 3 al 6 de enero en las 16 alcaldías.

  • Participan casi 15 mil policías con apoyo de vehículos, motopatrullas, ambulancias, grúas y un helicóptero.
  • Habrá vigilancia especial en zonas comerciales, bancos, Metro, Metrobús y CETRAM.
  • Tránsito reforzará la movilidad, aplicará el reglamento y brindará auxilio vial.
  • La SSC recomienda pagos electrónicos seguros y usar la app “Mi Policía” ante emergencias.

