Afectaciones menores en hospitales de la CDMX por el sismo 6.5 en Guerrero
Tras el sismo de hoy, 2 de enero, de 6.5 en Guerrero, se reportan afectaciones menores en hospitales de la CDMX como caídas de plafones y grietas en La Raza.
- El sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en CDMX, causando afectaciones menores en hospitales como el General La Raza en Azcapotzalco, donde se observaron grietas visibles y caídas de plafones en áreas internas y estacionamiento
- Autoridades de Protección Civil y el IMSS confirmaron que las afectaciones en hospitales de la CDMX por el temblor en Guerrero son superficiales, sin daños estructurales graves en unidades como La Raza, aunque se reportaron sonidos de desprendimientos y escombros en escaleras
- Durante la evacuación preventiva en hospitales de CDMX tras el sismo Guerrero 6.5, se atendieron 12 personas por crisis nerviosas y una falleció por posible infarto, sin lesiones directas por las afectaciones menores como grietas en muros y plafones caídos
- En Guerrero, cerca del epicentro del sismo 6.5, unidades médicas del IMSS como la No. 25 en Ometepec y No. 12 en San Marcos reportaron afectaciones menores similares a las de hospitales CDMX, con revisiones continuas para descartar riesgos ante posibles réplicas
- La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado informaron que no hay daños graves en infraestructura estratégica por el sismo 6.5, incluyendo hospitales de la CDMX y Guerrero, con protocolos de emergencia activados y sobrevuelos de verificación
- Además de afectaciones en hospitales CDMX, el sismo Guerrero causó derrumbes en carreteras como la Autopista del Sol y cortes eléctricos temporales, restablecidos al 99.9% por la CFE, sin impacto mayor en servicios médicos