Multas por no verificar asustan en CDMX y provocan largas filas en verificentros
A horas de terminar el 2025, CDMX y Edomex mantienen la verificación vehicular obligatoria, con costos, multas y condonaciones según cada entidad.
En 2025 sigue siendo obligatoria la verificación vehicular en CDMX y Edomex, conforme a calendarios oficiales.
- En CDMX, el costo de la verificación es de 738 pesos para hologramas 0, 1 y 2.
- La multa por verificar fuera de tiempo en CDMX es de aproximadamente 2,263 pesos y otorga 30 días extra para cumplir.
- En el Estado de México, la multa por verificación extemporánea es de 3,394 pesos, con excepciones y programas de condonación.
- Ambas entidades mantienen trámites digitales y contemplan prórrogas por robo, siniestro o causas justificadas.
