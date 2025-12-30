inklusion.png Sitio accesible
Multas por no verificar asustan en CDMX y provocan largas filas en verificentros

A horas de terminar el 2025, CDMX y Edomex mantienen la verificación vehicular obligatoria, con costos, multas y condonaciones según cada entidad.

Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

En 2025 sigue siendo obligatoria la verificación vehicular en CDMX y Edomex, conforme a calendarios oficiales.

  • En CDMX, el costo de la verificación es de 738 pesos para hologramas 0, 1 y 2.
  • La multa por verificar fuera de tiempo en CDMX es de aproximadamente 2,263 pesos y otorga 30 días extra para cumplir.
  • En el Estado de México, la multa por verificación extemporánea es de 3,394 pesos, con excepciones y programas de condonación.
  • Ambas entidades mantienen trámites digitales y contemplan prórrogas por robo, siniestro o causas justificadas.

