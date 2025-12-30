Multas por no verificar asustan en CDMX y provocan largas filas en verificentros

En 2025 sigue siendo obligatoria la verificación vehicular en CDMX y Edomex, conforme a calendarios oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



En CDMX, el costo de la verificación es de 738 pesos para hologramas 0, 1 y 2.

para hologramas 0, 1 y 2. La multa por verificar fuera de tiempo en CDMX es de aproximadamente 2,263 pesos y otorga 30 días extra para cumplir.

y otorga 30 días extra para cumplir. En el Estado de México , la multa por verificación extemporánea es de 3,394 pesos , con excepciones y programas de condonación.

, la multa por verificación extemporánea es de , con excepciones y programas de condonación. Ambas entidades mantienen trámites digitales y contemplan prórrogas por robo, siniestro o causas justificadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.