Horario especial para el Metro CDMX por fin de año

El Metro CDMX tendrá horario especial por el Año Nuevo 2026.

El miércoles 31 de diciembre de 2025 operará de 05:00 a 23:00 horas.

La última salida de trenes el 31 de diciembre será a las 22:30 horas.

El jueves 1 de enero de 2026 funcionará de 07:00 a 24:00 horas , como día festivo.

, como día festivo. El horario especial aplicará en todas las líneas y estará vigente “Tu bici viaja en Metro”.

