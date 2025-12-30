Horario especial para el Metro CDMX por fin de año
El Metro CDMX ajusta su horario por Año Nuevo: el 31 de diciembre cerrará a las 23:00 y el 1 de enero operará como día festivo.
El Metro CDMX tendrá horario especial por el Año Nuevo 2026.
- El miércoles 31 de diciembre de 2025 operará de 05:00 a 23:00 horas.
- La última salida de trenes el 31 de diciembre será a las 22:30 horas.
- El jueves 1 de enero de 2026 funcionará de 07:00 a 24:00 horas, como día festivo.
- El horario especial aplicará en todas las líneas y estará vigente “Tu bici viaja en Metro”.
