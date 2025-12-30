Cena de Año Nuevo más cara en CDMX; kilo de uvas alcanza hasta 160 pesos en mercados
La cena de Año Nuevo será más costosa este 2025 en CDMX por el aumento en precios de uvas, que duplican su valor en mercados y tianguis ante la tradición.
- La cena de Año Nuevo en CDMX se encarece debido al alza en precios de uvas, con el kilo de uva verde sin semilla llegando hasta 150-160 pesos en mercados y tianguis por la alta demanda estacional
- Según monitoreo de Profeco, el precio promedio nacional de uvas para las 12 campanadas es de 102 pesos por kilo, pero en la CDMX varía de 60 pesos en Central de Abasto a más de 130 pesos en mercados populares
- La tradición de comer 12 uvas en la Cena de Año Nuevo impulsa el incremento, duplicando precios respecto a meses anteriores (de 80-100 a 160 pesos), afectando el presupuesto familiar
- En mercados de la CDMX como Martínez de la Torre o tianguis, las uvas sin semilla (preferidas para las campanadas) superan los 120 pesos, mientras variedades con semilla se mantienen en 60-90 pesos
- Profeco recomienda comparar en centrales de abasto de CDMX para encontrar precios de uvas más bajos y evitar abusos en la Cena de Año Nuevo, ante variaciones de hasta 100 pesos por kilo