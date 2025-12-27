Navidad llega a albergue para niños en condición de vulnerabilidad “Ministerios de Amor”

Las menores de edad recibieron regalos previos a Año Nuevo en el albergue Ministerios de Amor, como símbolo de la esperanza y la oportunidad de vivir las fiestas decembrinas como cualquier otra persona.

Monserrat Granados, del área de cocina del albergue, aseguró que las niñas se emocionan mucho al abrir sus regalos. Asimismo, dijo tener el corazón lleno por el amor que uno recibe por parte de los pequeños.