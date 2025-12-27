Fugas no terminan de solucionarse en la alcaldía Iztapalapa, vecinos no tienen agua

Habitantes de Aztahuacan pasan las fiestas decembrinas sin una sola gota de agua debido a fugas de agua y cuyas obras nunca terminan. A pesar de que las autoridades habían asegurado que ya se realizaron las labores correspondientes para garantizar el suministro, los cortes en el servicio aún permanecen.

Los vecinos han dejado de lavar trastes, su ropa y de hasta ir al baño porque no hay agua en sus hogares. Durante octubre y noviembre, a las fugas de agua se sumaron los socavones.