Recalentado deja toneladas de basura en CDMX
Las fiestas decembrinas dejan una gran cantidad de basura debido a los desperdicios de comida y esta situación puede convertirse en un foco de infección.
A partir de 2026 en la CDMX será obligatorio separar la basura dependiendo del color de los contenedores y los días en que se recolectará.
Greenpeace considera que el desperdicio alimentario durante Navidad es un grave problema que se debe atender.
Diciembre es un acelerador en el consumo y marca un pico en el balance anual de residuos.