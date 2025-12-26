inklusion.png Sitio accesible
Recalentado deja toneladas de basura en CDMX

Las fiestas decembrinas dejan una gran cantidad de basura debido a los desperdicios de comida y esta situación puede convertirse en un foco de infección.

Ciudad

Por:  Itandehui Cervantes

A partir de 2026 en la CDMX será obligatorio separar la basura dependiendo del color de los contenedores y los días en que se recolectará.

Greenpeace considera que el desperdicio alimentario durante Navidad es un grave problema que se debe atender.

Diciembre es un acelerador en el consumo y marca un pico en el balance anual de residuos.

