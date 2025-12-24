¡No caigas en el “Torito”! Ponen en marcha el alcoholímetro durante fiestas decembrinas
El Programa Alcoholímetro, Jornadas Decembrinas comenzó hace 11 días y hasta el momento se han remitido a 800 conductores al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social “Torito”
Los infractores que pasen Navidad en el “Torito” cenarán espagueti a la crema con jamón y piña, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso y crema y ensalada de manzana con ponche de frutas.
Mientras que los que caigan al “Torito” en Año Nuevo cenarán sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa, zanahoria con crema y perejil, ensalada de manzana y ponche de frutas.