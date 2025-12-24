inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Detienen a venezolanos dedicados al robo de relojes de lujo en Polanco

¡No caigas en el “Torito”! Ponen en marcha el alcoholímetro durante fiestas decembrinas

El Programa Alcoholímetro, Jornadas Decembrinas comenzó hace 11 días y hasta el momento se han remitido a 800 conductores al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social “Torito”

Videos,
Ciudad

Por:  Itandehui Cervantes

Los infractores que pasen Navidad en el “Torito” cenarán espagueti a la crema con jamón y piña, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso y crema y ensalada de manzana con ponche de frutas.

Mientras que los que caigan al “Torito” en Año Nuevo cenarán sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa, zanahoria con crema y perejil, ensalada de manzana y ponche de frutas.

Tags relacionados
CDMX