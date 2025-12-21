Metro de la CDMX tendrá horarios especiales el 24 y 25 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro CDMX comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 23:00 horas, siendo la última corrido de los trenes a las 22:30 horas.

Por otra parte, el jueves 25 de diciembre operará en horario festivo, es decir de 7:00 hasta las 24:00 horas. Esto se replica para el 30 de diciembre y el 1 de enero.