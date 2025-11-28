Se registra cortocircuito en la Línea 2 del Metro CDMX; desalojan usuarios

Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre se registró un cortocircuito que provocó una gran cantidad de humo en la Línea 2 del Metro CDMX, por lo que los usuarios fueran desalojados.

A través de redes sociales, el transporte indicó que hubo un corte de energía y maniobras por un objeto metálico en las vías, esta situación provocó caos en el Sistema de Transporte Colectivo.

En los videos difundidos se observa a la gente tapándose la boca y la nariz debido a la gran cantidad de humo en la estación Xola del Metro CDMX.

#AlertaVialFIA | Se registra movilización de cuerpos de emergencia en la estación Xola de la #Línea2 del #MetroCDMX.



Se reportó la presencia de humo tras un supuesto cortocircuito.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/4LMcLKwc9A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2025

El Metro ha insistido a los usuarios que se cuiden los objetos metálicos ya que en la zona de vías pueden ocasionar cortos eléctricos, con daños a las instalaciones fijas, así como a los trenes.

Además los cortes de corriente para el retiro de objetos de las vías ocasionan retraso en el servicio de trenes del STC Metro CDMX.

