inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Se registra cortocircuito en la Línea 2 del Metro CDMX; desalojan usuarios

Equipos de emergencia acudieron a la Línea 2 del Metro CDMX debido a que se reportó la presencia de una columna de humo en la zona sur.

Desalojan Metro Xola de la Línea 2 del Metro CDMX
Hakbar Juárez | adn Noticias
Actualizado el 28 noviembre 2025 17:15hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Samuel Aguirre

Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre se registró un cortocircuito que provocó una gran cantidad de humo en la Línea 2 del Metro CDMX, por lo que los usuarios fueran desalojados.

A través de redes sociales, el transporte indicó que hubo un corte de energía y maniobras por un objeto metálico en las vías, esta situación provocó caos en el Sistema de Transporte Colectivo.

En los videos difundidos se observa a la gente tapándose la boca y la nariz debido a la gran cantidad de humo en la estación Xola del Metro CDMX.

El Metro ha insistido a los usuarios que se cuiden los objetos metálicos ya que en la zona de vías pueden ocasionar cortos eléctricos, con daños a las instalaciones fijas, así como a los trenes.

Además los cortes de corriente para el retiro de objetos de las vías ocasionan retraso en el servicio de trenes del STC Metro CDMX.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!