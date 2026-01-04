inklusion.png Sitio accesible
Horario especial del transporte público en CDMX por el Día de Reyes

CDMX ajusta horarios de Metrobús, RTP y STE por Día de Reyes 2026, con servicios nocturnos para apoyar traslados la madrugada del 6.

Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

La Semovi ajustará horarios del transporte público en CDMX por el Día de Reyes 2026.

  • El Metrobús tendrá última salida a las 02:00 horas del 6 de enero.
  • RTP operará Nochebús de 00:00 a 05:00 horas con varias rutas especiales.
  • El STE mantendrá servicio nocturno en líneas que conectan terminales y CETRAM.
  • Los ajustes buscan facilitar el traslado durante la noche del 5 y madrugada del 6 de enero.

