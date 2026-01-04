Horario especial del transporte público en CDMX por el Día de Reyes

La Semovi ajustará horarios del transporte público en CDMX por el Día de Reyes 2026.

El Metrobús tendrá última salida a las 02:00 horas del 6 de enero.

del 6 de enero. RTP operará Nochebús de 00:00 a 05:00 horas con varias rutas especiales.

con varias rutas especiales. El STE mantendrá servicio nocturno en líneas que conectan terminales y CETRAM.

en líneas que conectan terminales y CETRAM. Los ajustes buscan facilitar el traslado durante la noche del 5 y madrugada del 6 de enero.

