Policías de la SSC CDMX auxilian parto de emergencia y reciben a una bebé en la TAPO
¡Emotivo cierre de año! Auxilian a mujer poblana en labor de parto y reciben a una bebé en la Tapo, en medio de la terminal de autobuses. Madre e hija estables.
- Una mujer de 24 años procedente de Puebla entró en labor de parto al interior de la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente) en CDMX, reportando ruptura de fuente y fuertes contracciones a policías auxiliares
- Elementos femeninos de la Policía Auxiliar de la SSC CDMX actuaron de inmediato, aplicando conocimientos de primeros auxilios al ver que el parto era inminente, y recibieron con éxito a la bebé en la terminal
- Las mujeres policías brindaron apoyo oportuno durante la labor de parto fortuito, asegurando los cuidados necesarios hasta la llegada de paramédicos de Protección Civil en la TAPO CDMX
- Paramédicos diagnosticaron parto fortuito y trasladaron a la madre poblana y a la recién nacida bebé a un hospital cercano para atención médica especializada, confirmando que ambas se encuentran estables y fuera de peligro
- Este acto heroico de las policías auxiliares SSC en la TAPO destaca la capacitación en emergencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ocurriendo el 31 de diciembre en la alcaldía Venustiano Carranza
- La bebé Tapo, como se le ha denominado en redes, nació gracias al rápido auxilio policial, sumándose a los 36 partos atendidos por elementos SSC durante 2025 en diversos puntos de la ciudad