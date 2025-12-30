Productos alternativos para la cena de Año Nuevo; costos en mercados
Ante el alza de precios en tradicionales como pavo y bacalao, descubre productos alternativos económicos para una deliciosa cena de Año Nuevo en mercados.
- La cena de Año Nuevo 2025 en México enfrenta incrementos de hasta 20% en productos tradicionales como pavo (120-160 pesos/kg), bacalao (hasta 600 pesos/kg) y pierna de cerdo, impulsando alternativas económicas en mercados locales
- Profeco recomienda productos alternativos como atún a la vizcaína (alrededor de 178 pesos para 6 personas) o ponche casero (180 pesos para 10 litros), ideales para menús baratos en cena de Año Nuevo sin sacrificar sabor
- Opciones económicas incluyen pierna de cerdo (95-130 pesos/kg), pollo o chuletas en salsa, más accesibles que el pavo caro, con costos en mercados reduciendo el gasto total para cena de fin de año
- En mercados como Central de Abasto, alternativas como romeritos (más baratos este año) o ensalada de manzana con ingredientes de temporada ayudan a controlar presupuestos para cena de Año Nuevo familiar
- Ideas de menús económicos: pionono relleno de atún o pollo, espagueti con jamón y puré de papa, rindiendo para grupos grandes con precios bajos en supermercados y mercados durante diciembre 2025
- Autoridades sugieren comparar precios vía “Quién es Quién en los Precios” y comprar en tianguis para alternativas baratas en cena de Año Nuevo, evitando alzas en uvas (60-130 pesos/kg) y sidra