Directora de Topos Adrenalina explica para adn Noticias la importancia del Simulacro Nacional 2025

El Simulacro Nacional de este 19 de septiembre fue en conmemoración a los sismos de 1985 y 2017

Directora de Topos destacó la importancia de participar en estas acciones

Protocolos durante un simulacro pueden marcar la diferencia en escenarios verdaderos

La alerta sísmica sonó en toda la CDMX

Calles de la CDMX fueron cerradas por un par de minutos por el simulacro

No se reportan afectaciones por las acciones implementadas

