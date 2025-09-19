Directora de Topos Adrenalina explica para adn Noticias la importancia del Simulacro Nacional 2025
Pola Díaz, directora de Topos Adrenalina, destacó que un simulacro puede marcar la diferencia en escenarios de desastres reales; aquí los detalles.
- El Simulacro Nacional de este 19 de septiembre fue en conmemoración a los sismos de 1985 y 2017
- Directora de Topos destacó la importancia de participar en estas acciones
- Protocolos durante un simulacro pueden marcar la diferencia en escenarios verdaderos
- La alerta sísmica sonó en toda la CDMX
- Calles de la CDMX fueron cerradas por un par de minutos por el simulacro
- No se reportan afectaciones por las acciones implementadas
