Así se reporta si no suena la alerta sísmica en tu calle y fallas en los altavoces de CDMX

El 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional para conmemorar los sismos ocurridos en 1985 y 2017 por lo que la Alerta Sísmica se activó en la CDMX, pero si esta no sonó y no se activaron los altavoces en tu zona, es importante que sepas cómo puedes reportarlo.

Entra a la página web atencionciudadana.cdmx

Ingresa tu llave

Selecciona en el tipo de solicitud “Falla de altavoz”

Describe la falla y anota el ID del poste donde se encuentra ese altavoz

Escribe la ubicación exacta del poste y, en ello, anota tu correo electrónico para dar seguimiento

En caso de contar con fotografías, agrégalas y envía la solicitud

Además, puedes escribir a las cuentas de X de Locatel (@locatel_mx) y del C5 (@C5_CDMX), así como llamar al 55-56-58-11-11.

👂🏼 Si un altavoz de la ciudad no funciona durante el #SegundoSimulacroNacional2025 como debería, ¡tú puedes ayudarnos a solicitar su reparación!

Ingresa a 👉🏽 https://t.co/NZP930JjRc, genera tu folio y listo#LocatelContigo pic.twitter.com/ASmVX0u8U4 — @locatel_mx (@locatel_mx) September 19, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.