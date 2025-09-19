inklusion.png Sitio accesible
Así se reporta si no suena la alerta sísmica en tu calle y fallas en los altavoces de CDMX

El Simulacro Nacional se lleva a cabo para concientizar a la población en cómo debe actuar en caso de un sismo, por ello se activa la Alerta Sísmica en la CDMX.

adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

El 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional para conmemorar los sismos ocurridos en 1985 y 2017 por lo que la Alerta Sísmica se activó en la CDMX, pero si esta no sonó y no se activaron los altavoces en tu zona, es importante que sepas cómo puedes reportarlo.

  • Entra a la página web atencionciudadana.cdmx
  • Ingresa tu llave
  • Selecciona en el tipo de solicitud “Falla de altavoz”
  • Describe la falla y anota el ID del poste donde se encuentra ese altavoz
  • Escribe la ubicación exacta del poste y, en ello, anota tu correo electrónico para dar seguimiento
  • En caso de contar con fotografías, agrégalas y envía la solicitud

Además, puedes escribir a las cuentas de X de Locatel (@locatel_mx) y del C5 (@C5_CDMX), así como llamar al 55-56-58-11-11.

CDMX
Sismo México
Simulacro Nacional
