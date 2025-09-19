Así se reporta si no suena la alerta sísmica en tu calle y fallas en los altavoces de CDMX
El Simulacro Nacional se lleva a cabo para concientizar a la población en cómo debe actuar en caso de un sismo, por ello se activa la Alerta Sísmica en la CDMX.
El 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional para conmemorar los sismos ocurridos en 1985 y 2017 por lo que la Alerta Sísmica se activó en la CDMX, pero si esta no sonó y no se activaron los altavoces en tu zona, es importante que sepas cómo puedes reportarlo.
- Entra a la página web atencionciudadana.cdmx
- Ingresa tu llave
- Selecciona en el tipo de solicitud “Falla de altavoz”
- Describe la falla y anota el ID del poste donde se encuentra ese altavoz
- Escribe la ubicación exacta del poste y, en ello, anota tu correo electrónico para dar seguimiento
- En caso de contar con fotografías, agrégalas y envía la solicitud
Además, puedes escribir a las cuentas de X de Locatel (@locatel_mx) y del C5 (@C5_CDMX), así como llamar al 55-56-58-11-11.
👂🏼 Si un altavoz de la ciudad no funciona durante el #SegundoSimulacroNacional2025 como debería, ¡tú puedes ayudarnos a solicitar su reparación!— @locatel_mx (@locatel_mx) September 19, 2025
Ingresa a 👉🏽 https://t.co/NZP930JjRc, genera tu folio y listo#LocatelContigo pic.twitter.com/ASmVX0u8U4
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.