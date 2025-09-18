La transportadora Silza comparece ante el MP y lamenta el fallecimiento del conductor
La pipa que explotó pertenecía a la transportadora Silza, misma que ya dio una declaración ante las autoridades e informó sobre el conductor que falleció.
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- El 10 de septiembre se registró una explosión de pipa de gas en Iztapalapa que provocó la muerte de 20 personas (hasta ahora)
- Las autoridades determinaron que se trató de una imprudencia del conductor de la pipa
- Entre las personas fallecidas aparece el conductor de la unidad
- La Secretaría de Salud confirmó que 94 personas resultaron heridas tras la explosión