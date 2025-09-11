Es una guerrera: Hermana de abuelita heroína en explosión de pipa en Iztapalapa; estado de salud de la señora Alicia

Dentro del caos generado por la tragedia en el Puente de la Concordia , una imagen se llevó los reflectores en redes sociales. Alicia Matías Teodoro, una mujer trabajadora que se desempeñaba como checadora de combis en la zona de la explosión, fue el escudo humano de su nieta para salvarla de las llamas.

Su nieta Azuleth de dos años la acompañaba de manera regular a su trabajo, tras la explosión, la señora sufrió múltiples quemaduras de tercer grado en al menos el 90% de su cuerpo.

Durante los momentos de mayor tensión, policías de la CDMX encontraron a la señora Alicia vagando sobre la avenida y en aparente estado de shock, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

Este es el estado de la señora Alicia

La señora Alicia está en estado de gravedad, presenta quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo y permanece en condición delicada, en terapia intensiva, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock.

Su hija Rosa comentó: “Hagan todo por salvar a mi mamá, a ella no le tocaba estar ahí... Mi mamá es trabajadora, es despachadora de aquí del paradero de Santa Marta, estaba en horario laboral. Sucedió el incidente en cuestión de segundos y, pues, con su cuerpo protegió a la bebé”.

La pequeña sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo, sobre todo en brazos y piernas. Aunque la menor también se encuentra delicada, las autoridades ya anunciaron que se encuentra fuera de peligro mortal.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia

El miércoles 10 de septiembre, ocurrió la explosión de una pipa de gas entre los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Edo de México.

El accidente ocurrió a la altura del Puente de la Concordia, hasta el momento son 6 los decesos tras el incidente, también se reportan 90 personas heridas de gravedad.

Los decesos fueron a causa de las quemaduras por gas lp, peritos de la CDMX siguen indagando las posibles causas del accidente. El chofer de la unidad sigue con vida pero se reporta con un estado de salud muy grave.

Se especula que la pérdida de control de la pipa fue a causa de un auto que no permitió el libre paso de la unidad transportadora de gas, algunas de las principales vialidades que colindan con el Puente de la Concordia han sido cerradas de manera temporal.

Tras el incidente también se suspendió el servicio en la estación Santa Marta del Metro Línea A, y también el trolebús y cablebús fueron cerrados.

