No te arriesgues, infracciones de tránsito que más cometen los automovilistas

Los niños menores de 12 años o que midan menos de 1.45 metros no deben viajar en el asiento delantero del coche.

Por:  Itandehui Cervantes

  • Las dos líneas continuas sobre una avenida significan que la circulación es de doble sentido; mientras que una sola línea advierte que no se debe rebasar y las discontinuas que si se puede rebasar.
  • Si te estacionas sobre las cebras peatonales puedes pagar una multa de mil 458 pesos y perderías tres puntos de tu licencia.
