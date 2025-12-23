No te arriesgues, infracciones de tránsito que más cometen los automovilistas
Los niños menores de 12 años o que midan menos de 1.45 metros no deben viajar en el asiento delantero del coche.
- Las dos líneas continuas sobre una avenida significan que la circulación es de doble sentido; mientras que una sola línea advierte que no se debe rebasar y las discontinuas que si se puede rebasar.
- Si te estacionas sobre las cebras peatonales puedes pagar una multa de mil 458 pesos y perderías tres puntos de tu licencia.