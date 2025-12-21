Niños hacen sus cartas para los Reyes Magos en el Palacio Postal de la CDMX

Decenas de familias acudieron al Palacio Postal de la Ciudad de México para que los más pequeños hagan su carta a Santa Claus y los Reyes Magos. Después de que los niños escriben sus deseos pueden tomarse una foto navideña y convivir con la Papa Noel o la Señora Claus, quienes son extremadamente amable.

El Palacio de los Deseos cerrará sus puertas los lunes 22 y 29 de diciembre, mientras que el 24 y 31 de diciembre dará servicio en un horario de 10:00 a 14:00 horas, así que se pide a las familias tomar precauciones y acudir con anticipación.