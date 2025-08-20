¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy en CDMX? Estos serán los bloqueos del 20 de agosto

En la CDMX se tienen previstas manifestaciones y bloqueos hoy 20 de agosto y para que evites el caos vehicular, en adn40 te decimos en dónde habrá concentraciones para que tomes previsiones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá 7 manifestaciones en 3 alcaldías de la CDMX.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 20 de agosto?

Las alcaldías donde habrá manifestaciones y bloqueos hoy serán:

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Coyoacán

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 20 de agosto en la CDMX?

A las 10:00 horas habrá una manifestación en:

Prol. Constitución 58A, colonia La Concha.

Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.

Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico.

Av. Carlota Armero 5000, colonia Culhuacán CTM VI Sección.

También se prevén bloqueos a las 11:30 horas en Av. Arcos de Belén 79, colonia Centro.

A las 13:00 horas habrá una concentración en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria.

Rodadas ciclistas programadas hoy 20 de agosto

Además de las manifestaciones y bloqueos se tienen previstas 7 rodadas ciclistas:

A las 19:15 en el Kiosco Alameda Central con destino al Palacio de San Lázaro, Pino Suárez, Ángel de la Independencia y la estación Campo Marte de la línea 7 del Metro.

Para las 20:00 horas habrá una concentración rodada en Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118 colonia Militar Marte.

A las 20:30 horas habrá otra rodada en Parque Arboledas en Heriberto Frías No. 921 en la colonia Del Valle; en el Monumento a la Revolución y en Calzada de Guadalupe No. 431 en la colonia Guadalupe Tepeyac.

También habrá otra rodada a las 21:00 horas en Parque Hundido con destino al Lienzo Charro de la Villa y en Café “El Jarocho” en Malintzin No. 205 en la colonia Del Carmen.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Los manifestantes tiene diferentes peticiones como romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel; anular el proceso electoral que designó jueces, magistrados y ministros. Además, extrabajadores de la extinta ruta 100 exigen el pago del finiquito por liquidación.

Economistas contra la dictadura del valor exigen que no se instalen las 60 cámaras 360° en la Facultad de Economía que serán controladas por la UNAM.

¿Qué autos no circulan hoy?

