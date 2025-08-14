¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy en CDMX? Estos serán los bloqueos del 14 de agosto
Para que no te quedes varado en el tráfico, conoce en qué zonas de la CDMX habrá manifestaciones y bloqueos hoy jueves 14 de agosto.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer a qué hora y dónde habrá manifestaciones hoy jueves 14 de agosto para que tomes previsiones.
De acuerdo con la información, para hoy se tienen previstas 8 manifestaciones en 4 alcaldías de la CDMX, estas serán las vialidades afectadas.
¿Qué manifestaciones se esperan hoy 14 de agosto en la CDMX?
Hoy se manifestarán integrantes de:
- Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
- Grupo pro Palestina “El Mono” y los Olivos
- Consejos para el desarrollo del comercio pequeño y la empresa familiar
- Comité de familiares de detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos”
- Colectivo Minerva
¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las manifestaciones se realizarán entre las 10:00 y las 21:00 horas.
¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?
Cada manifestaciones tiene sus peticiones, entre las que destacan romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. Además, otros colectivos exigen darle seguimiento a los casos de desaparición forzada.
Calles cerradas por las manifestaciones del jueves 14 de agosto
Las calles donde se prevén afectaciones viales por las manifestaciones de hoy son:
- A las 10:00 horas habrá una concentración en Prol. Constitución 58-A, colonia La Concha.
- A las 12:00 horas se preve una manifestación en Av. Juárez 50, colonia Centro.
- A las 17:00 horas habrá una concentración en Abraham González 48, colonia Juárez.
- A las 21:30 horas se prevé una concentración-rodada en Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza.
- A las 12:30 horas habrá una manifestación en Estaño y Aviadero s/n, colonia Felipe Ángeles.
- A las 13:00 horas habrá una concentración en Av. Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.
- A las 20:30 horas se tiene prevista una concentración-rodada en Av. Constitución de Apatzingán y Manzana 2, colonia Ejército Constitucionalista Secciones I, Il y III.
- A las 21:00 horas habrá una concentración-rodada en Av. Guelatao 66, colonia Ejército de Oriente Indeco II.
¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 14 de agosto?
Las alcaldías donde habrá manifestaciones hoy son:
- Alcaldía Xochimilco
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Alcaldía Iztapalapa
