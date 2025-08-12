¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy en la CDMX? Estos serán los bloqueos del 12 de agosto
Este martes 12 de agosto se tienen previstas varias manifestaciones que provocarán cierres viales en diversas alcaldías; estas calles estarán cerradas.
Hoy martes 12 de agosto se tienen previstas varias manifestaciones en la CDMX, y para que llegues a tiempo a tu destino en adn40 te decimos a qué hora serán los bloqueos para que tomes previsiones.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy habrá 2 marchas, 5 manifestaciones y 2 rodadas ciclistas en CDMX.
¿Qué manifestaciones se esperan hoy 12 de agosto en la CDMX?
Para hoy se tienen previstas manifestaciones por parte de:
- Familias Unidas Procali La Lomita
- Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional de Lenguas de la UNAM
- Liberación Animal MX
- Colectivo “Pena sin culpa”
- Centro Cultural y Artesanal Indígena CDMX A.C
- Plataforma de medios digitales “AJ+ en Español”
- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Guerrero
¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?
Los manifestantes tienen diversas demandas, entre las que destacan que continúe y amplíe la búsqueda de la estudiante de la carrera de Biología y senderista desaparecida el pasado 12 de julio en las inmediaciones del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
También piden justicia y castigo para una mujer acusada por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal cometido contra una perrita.
Exigen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelvan el tema de la prisión preventiva oficiosa y cumplan con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Calles cerradas por las manifestaciones del martes 12 de agosto
Alcaldía Álvaro Obregón
A las 10:00 horas habrá una concentración-marcha en Camino Real a Toluca y Calle 10 s/n, colonia Cristo Rey rumbo a Calle 10 y Canario s/n, colonia Tolteca.
Durante el día se prevé una concentración en Av. Insurgentes Sur 2416, colonia Copilco el Bajo.
Alcaldía Cuauhtémoc
A las 08:00 horas habrá una manifestación en Av. Niños Héroes 119, colonia Doctores.
A las 12:00 horas habrá una concentración en Av. José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico.
A las 10:00 horas se prevé una manifestación en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.
A las 19:00 horas habrá una concentración en Av. Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez.
Durante el día habrá una concentración en Av. Nuevo León 210, colonia Hipódromo.
Alcaldía Benito Juárez
Durante el día habrá una concentración en Av. Cuauhtémoc 1230, colonia Santa Cruz Atoyac.
Rodadas ciclistas programadas hoy martes 12 de agosto
Alcaldía Coyoacán
A las 11:00 horas habrá una concentración-rodada en Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria rumbo a Av. Insurgentes 3000, Ciudad Universitaria.
Alcaldía Benito Juárez
A las 20:45 horas habrá una concentración-rodada en Heriberto Frías No. 21 en la colonia Del Valle y a las 21:00 horas en Avenida de los Insurgentes y Pilares en la colonia Extremadura Insurgentes.
¿Qué autos no circulan hoy?
Si no quieres pagar costosas multas, te recomendamos consultar en el siguiente enlace si tu auto puede circular en CDMX y Edomex este martes.
