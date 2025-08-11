Estas serán las manifestaciones hoy 11 de agosto en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Las manifestaciones hoy lunes 11 de agosto afectarán calles y avenidas importantes de la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con las autoridades de vialidad, este lunes se esperan marchas, bloqueos, plantones y concentraciones que podrían causar desvíos de las unidades del transporte público y provocar embotellamientos.

Marchas que habrá en CDMX hoy lunes 11 de agosto

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) realizarán un marcha a las 7:30 de la mañana de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se ubica de avenida Paseo de la Reforma No.164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Palacio Nacional.

(ANUEE) realizarán un marcha a las 7:30 de la mañana de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se ubica de avenida Paseo de la Reforma No.164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Palacio Nacional. A las 9:00 de la mañana, Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México marcharán rumbo a la Secretaría de Gobierno, en la Plaza de la Constitución. Los contingentes saldrán de los siguientes lugares: 1.-Fray Servando Teresa de Mier y Simón Bolívar, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc 2.-Monumento a la Revolución

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 11 de agosto en la CDMX?

El Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria (FNDSSS) realizará un manifestación hoy a las 10:00 de la mañana frente a Palacio Nacional.

(FNDSSS) realizará un manifestación hoy a las 10:00 de la mañana frente a Palacio Nacional. El Movimiento Antorchista Ciudad de México se manifestará desde las 10:00 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, que se ubica en la Plaza de la Constitución No.1.

se manifestará desde las 10:00 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, que se ubica en la Plaza de la Constitución No.1. Vecinos de la colonia Guerrero realizarán una manifestación frente a la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No.1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas.

realizarán una manifestación frente a la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No.1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas. Familiares de una pareja detenida se manifestarán frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que se ubica frente a Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

se manifestarán frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que se ubica frente a Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Comerciantes de la Avenida Octavio Paz realizarán una manifestación a las 16:00 horas en la sede de la alcaldía Iztapalapa, Aldama y Ayuntamiento, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa.

realizarán una manifestación a las 16:00 horas en la sede de la alcaldía Iztapalapa, Aldama y Ayuntamiento, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Trabajadores de la Empresa Jored se manifestará durante el día en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, que se ubica en Diagonal 20 de Noviembre No.294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

-¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 11 de agosto?

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Rodadas ciclistas programadas hoy 11 de agosto

Artesanos unidos de la CDMX realizarán un plantón en el Zócalo, Cuauhtémoc

Vecinos de la colonia El Capulín realizarán un plantón en Tulipanes y Prolongación Artificios, colonia Capulín, alcaldía Álvaro Obregón

Madres de Buscadoras de los estados de Sonora, Tamaulipas y Veracruz mantienen el plantón en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que se encuentra en Ángel Urraza No.1137, colonia del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez

Inundaciones en CDMX y alternativas viales

Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCDMX) informó que está cerrada la circulación de carriles centrales de Circuito Interior al Sur, antes de cruzar Francisco Morazán. Las alternativas viales los carriles laterales y Avenida Oceanía.

