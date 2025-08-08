Metro CDMX hoy: ¿Qué líneas presentan retrasos esta mañana de viernes 8 de agosto 2025?

El Metro CDMX presenta retrasos hoy viernes 8 de agosto de 2025 en varias de sus líneas, principalmente en la 3, 7, 9, 12 y B. Los usuarios reportan tiempos de espera de hasta 15 minutos, con aglomeraciones y marcha lenta en estaciones clave.

A través de redes sociales, pasajeros manifestaron demoras en varias líneas del servicio desde primeras horas de la mañana, generando afectaciones. Te presentamos el estado del servicio del Metro CDMX hoy.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

De acuerdo con el Metro CDMX, en su reporte de las 7:00 AM, las líneas 1,2, 5 y 6 tienen poca afluencia de pasajeros y la espera de trenes es de entre 4 a 6 minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/gSn30gyTJf — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 8, 2025

¿Qué pasó en la línea 3 hoy viernes 8 de agosto 2025?

La marcha en la Línea 3 es demasiado lenta, según el reporte de usuarios.

"¿Qué pasa en la Línea 3? Una vez más está parándose demasiado tiempo en cada estación, aparte también se para en lo túneles. ¿están tratando de que nos desesperemos?, ¿que no lleguemos a los trabajos?, ¿es a propósito?”. “Línea 3, parándose en cada estación igual que toda la semana y entre túneles, no es por que esté lloviendo o alta afluencia, ¿de qué sirve salir más temprano”; indicaron en redes sociales.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El estado del servicio en el Metrobús CDMX es regular, no presenta ninguna complicación hoy viernes 8 de agosto 2025, de acuerdo con la página oficial de este transporte.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Para viajar seguro y eficientemente en el Metro CDMX, es crucial seguir algunas recomendaciones clave:



Usa la tarjeta de movilidad integrada: Facilita el acceso a las estaciones y evita filas

Espera el tren en la zona delimitada: No te acerques demasiado a las vías y espera detrás de la línea amarilla

Permite que bajen los pasajeros antes de subir: Esto agiliza el flujo y evita empujones

Distribúyete dentro del vagón: No te quedes en la puerta, desplázate hacia el interior para evitar obstrucciones

Cede el asiento a personas que lo necesiten: Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad tienen prioridad

Sujétate de los pasamanos: Esto te ayudará a mantener el equilibrio y evitar caídas

No obstruyas el cierre de puertas: Respeta el espacio de las puertas y permite que cierren correctamente.

En caso de emergencia, utiliza la palanca roja solo para emergencias: Evita activarla innecesariamente

Mantén tus pertenencias seguras: Evita mostrar objetos de valor y protege tus bolsos y mochilas

En caso de caída de objetos a las vías, avisa al personal de seguridad: No intentes recuperarlos por tu cuenta

Respeta los asientos reservados: Son para personas con necesidades especiales

Evita consumir alimentos o bebidas dentro de los vagones: Contribuye a mantener la limpieza y orden

Mantente atento a las indicaciones del personal y a las señales: Esto te ayudará a orientarte y a viajar con seguridad

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El horario del Metro de la Ciudad de México es: días laborales de 5:00 a 24:00 horas, sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.

Mientras que el servicio del Metrobús CDMX opera de lunes a sábado de 4:30 a 24:00 horas, y domingos y días festivos de 5:00 a 24:00 horas.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Actualmente, las estaciones cerradas de la “Línea Rosa” (Línea 1 del Metro) son Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio debido a trabajos de modernización.

Se recomienda a la ciudadanía salir con anticipación, tomar rutas alternas si es posible y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Metro de la CDMX para evitar contratiempos mayores.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

Para verificar las manifestaciones que habrá este viernes, puedes entrar a esta nota y conocer toda la información.

