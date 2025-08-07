“Uniformados de Morena tenemos riesgo"; cubren el guinda con verde fosforescente a personal de limpieza

El gobierno actual ha uniformado de Morena a una gran mayoría de los funcionarios que trabajan en campo con el color guinda de Morena, los servidores de la nación, personal de Protección Civil y ahora de limpieza en CDMX, son algunos de los trabajadores que deben usar dicha ropa para realizar sus actividades; sin embargo, esta medida ya ha traído consecuencias con la reciente muerte de una joven.

Los colores buscan que los mexicanos tengan presente a Morena en actividades vinculadas a apoyos sociales y trabajos de mantenimiento, pero no consideraron que los anteriores en el personal de limpieza no eran por gusto, sino que obedecían a la Norma Oficial Mexicana NOM-061-SCFI-2017 establece que tres tipos de colores fluorescentes son los que mayor rango de visibilidad norma publicada por la Secretaría de Economía.

Dicha norma señala que debe usarse amarillo, naranja y rojo fluorescente y específicamente se indica que es “aplicable a todos los trabajadores que estén en zonas en las que están expuestos a ser golpeados por vehículos o equipos en movimiento, en condiciones de baja visibilidad, o en zonas de alta complejidad de tránsito, tales como: carreteras, vías públicas, puertos, aeropuertos, minas, áreas de construcción, entre otros”.

Ponen chalecos verdes a personal de limpieza en CDMX

La norma poco importó y los trabajadores de limpieza comenzaron a usar el guinda; una vez que una trabajadora de limpia que murió atropellada en la avenida 608 de la alcaldía Gustavo A. Madero, el gobierno de la capital repartió chalecos verdes para evitar más atropellamientos.

adn40 entrevistó a un trabajador en la zona sur de la capital, quien pidió que no se mencione su nombre ante el riesgo de perder su trabajo. Expresó que usar los colores del partido político pone en peligro su vida y la de sus compañeros que tienen que trabajar sobre calzadas y avenidas que son transitadas por miles de vehículos.

Samuel Aguirre Trabajadores de limpieza ahora portan un chaleco verde fosforescente para que los autos los vean

¿Qué opina el personal de limpieza sobre los uniformes guindas?

El trabajador contó que su labor es complicada debido a que los automovilistas no los respetan, les mientan la madre y los llaman estorbos, y afirmó que usar una indumentaria así los ponen en un riesgo todavía mayor.

Nosotros no queremos usar estos uniformes, no nos ven en la noche y sabemos que por eso murió la compañera. Ahorita nos dieron estos chalecos verdes por un tiempo y dijeron que los van a cambiar -, dijo.

Afirmó que es urgente un cambio por parte de las autoridades ya que en la época de lluvias mantienen las coladeras limpias y las condiciones del clima dificultan que los vean a larga distancia.

Si bien es cierto que hay una investigación en curso sobre el accidente en CDMX donde un taxista trató de huir tras arrollar a la joven de limpieza y que las autoridades argumentan que circulaba a exceso de velocidad, son los propios empleados de limpia quienes confirman que influyó el cambio en los colores.

