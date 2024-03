El requisito obligatorio que tendrás que hacer para mantener tu WhatsApp a partir del 11 de abril de 2024

La plataforma de WhatsApp constantemente está actualizando sus términos y condiciones, además de las actualizaciones que saca mes con mes, sin embargo, en esta ocasión se anunció que miles de usuarios se podrían ver afectados en las próximas semanas por temas legislativos.

De acuerdo con información dada a conocer por medios internacionales, la red de mensajería que pertenece a Meta de Mark Zuckerberg, estará actualizando sus términos y condiciones en abril de este 2024 y en caso de negarse o no aceptarlos, la aplicación podría dejar de funcionar de manera casi inmediata.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre esta nueva actualización que estará entrando en vigor en abril de este año en relación a la plataforma de WhatsApp , la cual se mantiene como una de las más utilizadas a nivel mundial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el requisito obligatorio para mantener tu Whatsapp?

La nueva actualización dentro de la plataforma de WhatsApp señala que se los usuarios deberán aceptar los nuevos términos de condiciones del servicio y las políticas de privacidad, lo cual se realiza para cumplir con la nueva Ley de Servicios Digitales (LSD) la cual únicamente aplica en España y algunos otros países del continente europeo.

Es importante hacer mención que esta nueva normativa se aplica en materia de servicios digitales, por lo cual la Unión Europea ordenó a las plataformas de Microsoft, Alphabet, ByteDance y Meta y Apple.

De acuerdo con medios locales de Europa, en caso de que estas grandes firmas de redes sociales y demás no acaten las nuevas leyes, se podrían hacer acreedoras a multas de hasta un 10% de sus ingresos globales al año.

Vale la pena hacer mención que esta función deberá contar con un cifrado con protocolo de Signal, así como compartirlo en archivos XML.

¿Qué pasa si no acepto los nuevos términos de WhatsApp en Europa?

Es importante hacer mención que en caso de que los usuarios no acaten o no acepten los nuevos términos y condiciones, no podrán ver sus mensajes de texto, ni escuchar los audios enviados por estas plataformas.

Estas nuevas normativas aplicarán después del 11 de abril de este 2024, por lo cual se deberá mantener actualizada la aplicación de WhatsApp con la nueva versión dentro de los países en Europa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.