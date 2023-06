Según un estudio publicado en la revista de ciencia Biological Reviews nuestro planeta ya ha entrado a la sexta extinción masiva de especies y esto puede considerarse como un problema que con el paso del tiempo genere el fin del mundo como lo conocemos, pues la biodiversidad se está perdiendo y algunas especies siguen desapareciendo.

Según el estudio llamado More losers than winners: investigating Anthropocene defaunation through the diversity of population trends la sexta extinción masiva de La Tierra ya está aquí y debemos considerar detenerla o ser parte, aún más, del problema.

¡Increíble noticia para el lince ibérico! Esta especie en peligro de extinción ha experimentado un aumento en su población en España y Portugal.

¿Cuáles son las causas de la sexta extinción masiva?

El estudio explica que la sexta extinción masiva se debe a la actividad humana y lo insostenible que resulta para La Tierra, así como el uso excesivo del agua y la energía, aunado al cambio climático que representa el aumento en sequías y tormentas torrenciales:

“La trayectoria de la defaunación global continúa a ritmos acelerados y, a pesar de los crecientes llamados para la mitigación inmediata de la pérdida de biodiversidad, el inicio de una extinción masiva sigue en marcha” dicta el documento del estudio.

¿A qué especies está afectando la sexta extinción masiva?

Según lo estudiado por las científicas, Catherine Finn, Florencia Grattarol y Daniel Pincheira-Donoso un 48% de las especies experimenta disminuciones en su población, mientras que el 49% mantiene estabilidad, pero únicamente el 3% está aumentando su población.

Esta extinción masiva afectando en mayor medida a los anfibios, pues es la especie que registró mayor proporción de disminución, con un 63% y la menor proporción de poblaciones estables, con un 37%, además su población solo ha aumentando en 1%.

Después de ellos sigue el grupo de los mamíferos, que registran un 56% de decrecimiento, seguido por las aves con un 53%.

El estudio alerta sobre convertir en una prioridad global aportar a hacer más lenta la tasa de disminución de la biodiversidad. De no hacerlo, la humanidad también corre peligro y el fin del mundo estaría más cerca.

Nuestro estudio contribuye a señalar que la biodiversidad global está ingresando a una extinción masiva, con la heterogeneidad y el funcionamiento de los ecosistemas, la persistencia de la biodiversidad y el bienestar humano bajo una amenaza creciente -advierten las científicas y el investigador.

¿A que otros episodios de extinción masiva se ha enfrentado La Tierra?

Esta no es la primera vez que las especies de nuestro planeta se han enfrentado a una extensión masiva, de ahí que sea la sexta, las anteriores han sido eventos catastróficos que provocaron la desaparición de una gran parte de las especies vivas.

Estas son las principales extinciones masivas que se han registrado:

Extinción del Ordovícico-Silúrico: Ocurrió hace unos 443 millones de años y afectó al 85% de las especies, sobre todo marinas. Se cree que fue causada por cambios climáticos y glaciaciones.

Extinción del Devónico-Carbonífero: Fue hace unos 359 millones de años y afectó al 82% de las especies, principalmente peces y corales. Se cree que fue causada por una disminución del oxígeno en los océanos y una proliferación de algas tóxicas.

Extinción del Pérmico-Triásico: Se dio hace unos 251 millones de años y afectó al 96% de las especies, siendo la más severa de todas. Se cree que fue causada por erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos, acidificación oceánica y liberación de metano.

Extinción del Triásico-Jurásico: Pasó hace unos 200 millones de años y afectó al 76% de las especies, sobre todo reptiles y anfibios. Se cree que fue causada por erupciones volcánicas, impactos de meteoritos y cambios en el nivel del mar.

Extinción del Cretácico-Terciario: Se presentó hace unos 65 millones de años y afectó al 75% de las especies, incluyendo los dinosaurios. Se cree que fue causada por el impacto de un gran meteorito en la península de Yucatán (México) y sus efectos globales.

