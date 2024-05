Esta es la explicación de los puntos brillantes que observamos cuando miramos al cielo

En nuestra vida nunca paramos de hacernos preguntas de todo. Por esta razón es usual que en algún momento de nuestras vidas nos genere curiosidad qué son estos puntos brillantes que vemos cuando observamos al cielo.

Este particular fenómeno no tiene nada de mágico y no se puede relacionar con algún problema de salud. Algunos mencionan que se tratan de pequeños microorganismos que rondan en la retina, pero hay una explicación científica detrás de nuestros ojos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué son las luces brillantes que vemos en el cielo?

Desde pequeños tratamos de explicar qué es este extraño fenómeno en nuestros ojos, pues este suele desaparecer y a veces cuando menos nos damos cuenta, estas luces desaparecen al volver a nuestra realidad.

Estos puntos móviles que observamos se crean por los glóbulos blancos que fluyen a través de nuestros ojos y esto se origina a través de la sangre que fluye hacia los ojos a través de los vasos sanguíneos, de acuerdo con un artículo escrito por R eena Mukamal .

Es normal ver estos puntos en movimiento cuando vemos un cielo despejado y tras observarlos un tiempo, desaparecen. Estas cosas que observamos se llaman fenómeno entóptico del campo azul.

Usualmente, estas luces brillantes pueden confundirse con las miodesopsias, es decir, con pequeñas formas oscuras que se observan en nuestro campo visual . Sin embargo, en caso de confundirlos puedes acudir a un doctor, pues pueden llegar a provocar un desprendimiento de retina.

Se recomienda ir al oftalmólogo cada 2 o 4 años y siempre y cuando haya algún problema con nuestros ojos y se recomienda ir a los 40 años, cuando más se incrementa el riesgo de padecer disfunciones visuales.