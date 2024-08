Científicos descubren océanos de agua en Marte, debajo de la superficie desértica

Ya sabíamos que había agua en Marte , sin embargo, solo se había encontrado en forma líquida y gaseosa. Es por eso que este descubrimiento de la NASA ha cambiado el panorama científico, revelando que hay agua líquida en el ‘planeta rojo’ y que se encuentra en grandes cantidades por debajo de la superficie.

El vehículo Mars Insight Lander de la NASA estuvo en Marte desde el 2018 hasta el 2022. Contaba con un sismómetro y registró las vibraciones (terremotos mecánicos) que había en el planeta durante ese tiempo. Así, detectaron que había “señales sísimicas” de agua líquida al interior. El resultado de la investigación fue publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences .

Descubren agua en Marte

En los polos del ‘planeta rojo’ hay agua congelada y también existen evidencias de vapor en la atmósfera. Considerando las condiciones desérticas de Marte, estos serían los únicos hallazgos lógicos de agua en su superficie, pero no es así. El nuevo estudio de la NASA reveló que hay una gran reserva de agua líquida.

Estiman que la cantidad de agua que podría haber en el interior de Marte podría formar océanos en la superficie del planeta. De hecho, toda esa agua inclusive podría cubrir la totalidad del planeta y tener una profundidad de 1.6 kilómetros, de acuerdo con el estudio.

¿Dónde está el agua líquida en Marte?

Aunque claro, acceder a estas aguas subterráneas para un estudio más especializado no será nada sencillo. Incluso para aquellos millonarios que sueñen con colonizar Marte después de este descubrimiento, deberán contener su ímpetu, ya que el agua estaría atrapada a 10 o 20 kilómetros de profundidad por debajo de la corteza.

Por ahora parece casi imposible acceder a la reserva de agua líquida en Marte, pero, de lograrse, marcaría un antes y un después en la investigación que busca dar respuesta a si hubo vida en el planeta rojo. Por lo pronto, con esta revelación de la NASA , sería casi un hecho que en el pasado existieron ríos y lagos en Marte.

