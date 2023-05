¿La NASA detectó terremotos en Marte? Esto es lo que sabemos

Al parecer La Tierra no es el único planeta en el Sistema Solar que tiene capas tectónicas, y registra terremotos o sismos, ya que recientemente en Marte el sismómetro Experimento Sísmico para Estructuras Interiores (SEIS, por sus siglas en inglés), con el cual la NASA monitoreó de cerca el planeta rojo, registró una serie de ondas sísmicas atravesando el núcleo de este cuerpo celeste.

¿Hay terremotos o temblores en Marte?

Al observar las ondas sísmicas que el instrumento detectó en un par de temblores en 2021, los científicos revelaron que el núcleo de Marte es más pequeño y más denso de lo que se estimaba (con un radio aproximado de 1,780-1,810 km) y que está compuesto por una aleación de hierro completamente líquido con altos porcentajes de azufre y oxígeno.

NASA Los científicos de la NASA pudieron deducir que el núcleo de hierro líquido de Marte es más pequeño y denso de lo que se pensaba anteriormente.

Los hallazgos, que marcan las primeras observaciones directas jamás realizadas del núcleo de otro planeta, se detallaron en un artículo publicado el 24 de abril en Proceedings of the National Academies of Sciences.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los dos eventos sísmicos en Marte

Los dos temblores, que ocurrieron el 25 de agosto y el 18 de septiembre de 2021, fueron los primeros identificados por el módulo InSight Mars , y se originaron en el lado opuesto del planeta donde se encontraba el equipo de monitoreo.

Necesitábamos suerte y habilidad para encontrar y luego usar estos terremotos (…) los terremotos del lado lejano son intrínsecamente más difíciles de detectar porque una gran cantidad de energía se pierde o se desvía a medida que las ondas sísmicas viajan a través del planeta” -señaló la autora principal del articulo Jessica Irving, científica de la Tierra de la Universidad de Bristol en el Reino Unido.

Por si te interesa: Mira las fotografías que captó el Rover ‘Curiosity’

La científica señaló que los dos terremotos ocurrieron después de que la misión había estado operando en Marte durante más de un año marciano completo (alrededor de dos años terrestres), lo que significó que científicos del Servicio Marsquake, que inicialmente analizaron los sismógrafos, ya habían perfeccionado sus habilidades.

Agregó que también ayudó el impacto de un meteorito en el planeta rojo, debido a que causó uno de los dos terremotos porque arrojó datos más precisos para que trabaje un sismólogo.

Estos dos sismos del otro lado estuvieron entre los más grandes que escuchó InSight (…) si no hubieran sido tan grandes, no podríamos haberlos detectado -dijo Bruce Banerdt, investigador principal de InSight en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California

Por si te interesa: Telescopio James Webb comparte sus primeras fotos de Marte

¿Cuáles son los desafíos para detectar los sismos en Marte?

Uno de los desafíos para detectar estos terremotos en particular fue que están en una “zona de sombra”, una parte del planeta desde la cual las ondas sísmicas tendieron a refractarse lejos de InSight, lo que dificulta que el eco de un terremoto llegue al módulo de aterrizaje a menos que es muy grande.

adn40, siempre conmigo.