Así actúa el hongo mata insectos que primero los convierte en zombis

La serie ‘The Last of Us’ de Max lo presenta: El hongo mata insectos . Se trata del Ophiocordyceps unilateralis, el cual es capaz de anular por completo la voluntad de su huésped. La espora del hongo entra en el cuerpo de los animales, y comienza a germinar y a consumir los tejidos no vitales.

El hongo mata insectos se se aloja en animales vivos hasta quitarles el control de su propio cuerpo. El objetivo de esta especie es apoderarse de los movimientos e impulsos, los cuales utiliza para dispersarse y autopropagarse.

¿Cómo actúa el hongo mata insectos?

Expertos señalan que este hongo parásito, que se encuentra en bosques tropicales, infecta a las hormigas, específicamente de la tribu Camponotini, a través de esporas que se adhieren y penetran en el exoesqueleto para poco a poco ir apoderándose de su conducta.

Aunque se conoce poco de esta especie y las investigaciones aún están en desarrollo, el hongo mata insectos empieza a tomar el control de la mente de la hormiga y manipular su comportamiento interfiriendo las señales químicas y eléctricas de su cerebro.

Una vez que el hongo parásito se aloja en la hormiga, no hay vuelta atrás, es una sentencia de muerte para el insecto. Poco a poco va tomando el control, de modo que los insectos se convierten en muertos vivientes o zombis .

Bajo la influencia del hongo, la hormiga abandona su colonia en busca de climas más húmedos, un ambiente favorable para que sobreviva. Cuando llega a este lugar, la hormiga clava las mandíbulas en una hoja, en el tallo de alguna flor o en los árboles. Así llega la muerte.

El hongo mata insectos consume las vísceras, órganos internos y sólo deja una carcasa. Una vez que el cadáver queda vacío, un tallo del hongo emerge de la cabeza de la hormiga y se convierte en una plataforma de lanzamiento de esporas, que esperan apoderarse de nuevas hormigas.

