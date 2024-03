La escena del spin off de The Walking Dead que es un homenaje a Zack Snyder

El universo de The Walking Dead continúa en expansión con su más reciente spin-off, The Walking Dead: The Ones Who Live , lo que capturó la atención y los corazones de los aficionados desde su estreno. Este nuevo capítulo en la saga de zombis no solo promete responder preguntas largamente esperadas sobre el destino de personajes emblemáticos como Rick Grimes y Michonne, sino que también logró eclipsar otras aventuras dentro del mismo universo, incluyendo la odisea europea de Daryl Dixon.

Con el regreso de Michonne, interpretada por Danai Gurira, el segundo episodio titulado Desaparecidos, aunque no alcanzó la aclamación universal del estreno, emocionó profundamente a los seguidores por la intensidad de esta historia compartida que mantuvo a los fans enganchados a través de años y múltiples spin-offs. Este capítulo se sumerge en la travesía personal de Michonne y su implacable búsqueda de Rick, y también ofrece un sombrío homenaje a El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, una película que marcó un hito el género de terror de zombis.

The Walking Dead: The Ones Who Live rinde momenaje a Zack Snyder con un emotivo y oscuro episodio

El episodio destacó una particular escena de desesperación y horror que remitió directamente a un momento controversial de la película de Snyder del 2004. En El Amanecer de los Muertos, una mujer embarazada se enfrenta a la angustiosa realidad de dar a luz a un bebé infectado por el virus zombi, una secuencia que dejó huella en los aficionados al género. En un paralelismo directo, The Walking Dead: The Ones Who Live presenta a uno de sus nuevos personajes, Aiden (interpretada por Breeda Wool), quien, estando embarazada, decide quedarse con su pareja en lugar de buscar seguridad, solo para caer víctima del gas cloro lanzado por el CRM.

Esta secuencia es un tributo a la escena de Snyder y profundiza en la narrativa de The Walking Dead, infiriendo en la desesperación y la supervivencia de un mundo post-apocalíptico. A través de la trágica historia de Aiden, el episodio refleja la continua amenaza que representa el CRM, no solo como un ente opresor sino como el verdadero mal dentro del universo de "¿The Walking Dead.

Este homenaje es gracias a la influencia de Zack Snyder en el género de terror y The Walking Dead: The Ones Who Live como el spin-off de una de las series más importantes en su rubro.

