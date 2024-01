Los humanos son capaces de saber si las gallinas están felices o frustradas a través de su sonido

Investigadores de la Universidad de Queensland revelaron que los humanos pueden discernir el estado emocional de las gallinas a través de sus sonidos. Este descubrimiento podría revolucionar la forma en que los criadores abordan el bienestar de sus rebaños.

El estudio, liderado por Joerg Henning, catedrático de Epidemiología Veterinaria, demostró que el 69% de casi 200 voluntarios pudo distinguir entre gallinas contentas por un inminente premio y aquellas frustradas por no recibirlo.

Henning resaltó para el periódico The Guardian, la relevancia de este hallazgo para los criadores de pollos y sugirió que incluso aquellos sin experiencia previa pueden identificar el estado emocional de las aves que cuidan. El estudio allana el camino para la monitorización acústica de las bandadas de gallinas mediante inteligencia artificial, proporcionando a los criadores una forma eficiente de evaluar y mejorar el bienestar de sus animales.

Este avance científico también arrojó luz sobre la teoría de Charles Darwin a cerca de la expresión vocal de emociones en animales. En su obra “The Descent of Man” de 1871, Darwin especuló sobre cómo la capacidad para expresar emociones vocalmente podría haber evolucionado a través de adaptaciones en los órganos vocales de los animales. La investigación de Henning sugierió una posible base común en la señalización vocal emocional entre vertebrados terrestres.

El método utilizado en el estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science , implicó presentar a los voluntarios grabaciones de audio de gallinas entrenadas para asociar diferentes sonidos con recompensas o ausencia de ellas. Los pollos emitían distintos tipos de llamadas, desde cacareos agudos de anticipación hasta gemidos largos de decepción, dependiendo de si esperaban un premio o no. Casi el 70% de los voluntarios pudo diferenciar entre los sonidos de aves emocionadas y frustradas, demostrando la capacidad humana para interpretar las emociones expresadas por las gallinas.

Este descubrimiento no solo tiene implicaciones en la industria de producción comercial de pollos, sino que también podría beneficiar a los pequeños ganaderos al proporcionarles una herramienta precisa para comprender las necesidades emocionales de sus aves (si es que realmente son requeridas). Henning sugirió que, si la idea se desarrolla, el control de las llamadas de los pollos podría integrarse en las evaluaciones estándar de bienestar animal, especialmente en granjas con grandes poblaciones de aves.

Aunque estudio destacó la capacidad de los humanos para entender y responder al lenguaje emocional de las gallinas a través de sus sonidos, aún se cuestiona si la integración de esta habilidad en las prácticas de cría podría realmente representaría un paso significativo hacia la mejora del bienestar animal en la industria avícola.

