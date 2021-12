Viaje tripulado a la estrella más cercana, Alfa Centauri, podría estar cerca

Uno de los principales problemas que le impedirían a la humanidad explorar nuevos mundos es el tiempo. Actualmente, con la tecnología que contamos, conocer el sistema más próximo, llamado Alfa Centauri, nos llevaría 6 mil años en un viaje tripulado.

Tendrían que pasar cientos de generaciones dentro de la nave interestelar para poder conocer, apenas, a nuestro vecino más próximo.

Pero un equipo de científicos cree que se puede desarrollar una tecnología mucho más poderosa, para ‘empujar’ una nave hasta el 20% de la velocidad de la luz.

De lograr esta velocidad, un viaje tripulado llegaría a Alfa Centauri en solo 22 años. Esta propuesta, que parece de ciencia ficción, llegó de la mano de las Iniciativas Breakthrough.

Un viaje tripulado hasta Alfa Centauri

Se trata de una propuesta publicada en el Journal of the Optical Society of America B, que postula una nueva forma revolucionaria de transporte espacial.

Para el Dr. Chathura Bandutunga de la Universidad Nacional Australiana, el primer paso es en imaginar misiones ligeras. Cuanto más masivo es un objeto, más difícil es acelerarlo, especialmente a medida que se acerca a la velocidad de la luz.

Por esta razón, la mejor manera de acelerar un viaje tripulado hacia el más allá, es que la nave no cuente con su propio combustible encima, sino que sea ‘empujada’ desde una plataforma.

El viaje tripulado hasta Alfa Centauri debe recorrer una distancia de 4,37 años luz “Para cubrir las vastas distancias entre Alpha Centauri y nuestro propio Sistema Solar, debemos pensar fuera de la caja y forjar una nueva manera de viajes espaciales interestelares”, dijo el Dr. Chathura Bandutunga.

Cómo impulsarán un viaje tripulado hasta Alfa Centauri

Entonces, la energía necesaria para empujar la nave, creen que se encuentra en los láseres. El proyecto Breakthrough Starshot considera que millones de láseres estratégicamente ubicados en la superficie de la Luna, podrían impulsar un viaje tripulado hasta Alfa Centauri, en 22 años.

La base debería estar en la Luna, ya que la atmósfera de la Tierra puede distorsionar el disparo de los láseres.

Bandutunga, autor del artículo,sostiene que la óptica adaptativa utilizada por los telescopios para compensar la distorsión atmosférica se puede utilizar a la inversa, es decir, una artillería de láseres poderosos ubicados en el suelo, pueden ajustarse y enfocarse hacia la sonda espacial.

En un disparo coordinado, todos los láseres juntos podrían impactar en el espejo de la nave, e impulsarla hacia Alfa Centauri , u otros sistemas planetarios cercanos.

Uno de los escollos a solucionar, será encontrar la energía necesaria para usar todos esos láseres al mismo tiempo. Investigaciones identificaron los requisitos de potencia para que estos láseres se transmitan a la nave son como 100 GW. Todo Estados Unidos emplea un promedio de 450 GW de electricidad a la vez.

La energía se entregaría a partir de 100 millones de láseres distribuidos en un área de un kilómetro cuadrado. Todo este poder estaría dirigido a un objeto de no más de 10 metros de ancho.

El proyecto sería realmente caro y complejo, pero se trata de una idea factible desde la teoría, y que podría acelerar la exploración espacial, comenzando por un viaje tripulado hasta nuestro sistema vecino de Alfa Centauri .

