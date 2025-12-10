Instagram ya permite compartir historias de cuentas públicas

Por fin llegó a Instagram una de las actualizaciones más esperadas por los usuarios, pues a partir de ahora ya podrás compartir historias de cuentas públicas en las de tu perfil y en adn Noticias te decimos cómo funciona esta nueva herramienta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Instagram permite compartir historias de cuentas públicas

Mediante su canal de difusión, Instagram Mark Zuckerberg dio a conocer que ya esta disponible una nueva actualización de Instagram que permite compartir historias de cuentas públicas en tu propia historia.

Para usar esta opción solo debes seguir estos pasos:



Da clic en el botón enviar

Selecciona "Agrega a historia"

La historia aparecerá como si fueras a compartir nuevo contenido

Puedes agregarle texto, emojis y música

Cuando este lista da clic en "Tu historia"

Cabe mencionar que esta nueva opción no aparece en todas las cuentas públicas porque no ha llegado la actualización o las cuentas han modificado sus restricciones para que su contenido no se pueda compartir.

Instagram añade nueva función para ahorrar datos La aplicación no cargará videos ni descargará imágenes de alta resolución a menos que el usuario lo elija. 06 junio, 2019

¿Cómo conseguir las nuevas funciones de Instagram?

Instagram añade nuevas funciones cada determinado tiempo y si quieres ser de los primeros en probarlas solo debes hacer lo siguiente:

Mantén actualizada la aplicación de Instagram pues muchas nuevas funciones están vinculadas a las actualizaciones de las aplicaciones



pues muchas nuevas funciones están vinculadas a las actualizaciones de las aplicaciones Puedes inscribirte al programa de pruebas beta de Instagram



de Activa las actualizaciones automáticas en los ajustes de tu dispositivo



en los ajustes de tu dispositivo Comprueba que las funciones estén disponibles en tu región, si no ves una nueva función es posible que no se pueda obtener en tu zona



estén en tu región, si no ves una nueva función es posible que no se pueda obtener en tu zona También es importante seguir los canales oficiales de Instagram donde se dan a conocer las novedades

Policía Cibernética advierte riesgos de compartir ubicación en Instagram

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.