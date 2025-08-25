Así se ve la nueva luna de Urano descubierta por el telescopio James Webb

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló que un equipo liderado por el Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) identificó con el Telescopio Espacial James Webb una nueva luna orbitando Urano .

El descubrimiento amplió la familia de satélites conocidos a 29 después de detectar esta nueva luna en una observación del Telescopio el 2 de febrero de 2025. El objeto fue detectado en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIPCam).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo es la nueva luna de Urano?

De acuerdo con la NASA, la nueva luna tiene 10 kilómetros de diámetro, suponiendo que tenga una reflectividad (albedo), similar a la de los otros satélites pequeños de Urano. Su diminuto tamaño la hizo invisible para la Voyager 2 (sonda espacial de la NASA lanzada en 1977) y otros telescopios.

Matthew Tiscareno, del Instituto SETI en Mountain View, California, del equipo de investigación, señaló que ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano y sus complejas interrelaciones con los anillos apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas.

Además, la luna nueva es más pequeña y mucho más tenue que la más pequeña de las lunas interiores conocidas previamente, lo que hace probable que aún quede aún más complejidad por descubrir -dijo.

¿Cómo se llaman las lunas de Urano?

Urano tiene 28 lunas conocidas, incluidas las cinco principales que son:

Miranda

Ariel

Umbriel

Titania

Oberón



Distancia entre la luna nueva y Urano

La nueva luna se encuentra a unos 56 mil kilómetros (35 mil millas) del centro de Urano y está orbitando el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia y Bianca. Su órbita pudo haberse formado cerca de su ubicación actual.

¿Cómo se llamará la luna nueva de Urano?

El nombre de la luna nueva de Urano deberá ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) y su descubrimiento forma parte del programa Observador General del Webb, que permite que a científicos de todo el mundo proponer investigaciones usando instrumentos de vanguardia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

