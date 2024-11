¿Es peligroso? El misterioso objeto que viaja hacia la Vía Láctea y desconcierta a los astrónomos

Un objeto cósmico denominado CWISEJ 1249+3621 ha desconcertado a los astrónomos y científicos de todo el mundo debido a su misteriosa naturaleza y a la increíble velocidad a la que se desplaza por el espacio . Este objeto, con una masa aproximada de 80 veces la de Júpiter, se acerca a la Vía Láctea a una velocidad sorprendente de casi 2 millones de km/h.

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre su origen, los científicos han identificado que este objeto es una enana marrón, una especie de “estrella fallida”, a unos 400 años luz de la Tierra.

¿Qué es una enana marrón en el espacio exterior?

Las enanas marrones son cuerpos celestes que están en una especie de “zona gris” entre las estrellas y los planetas. Aunque poseen una masa que es considerablemente mayor que la de un planeta, no tienen suficiente para iniciar la fusión nuclear en su núcleo, como ocurre en las estrellas.

Esto las convierte en una “estrella fallida”. La enana marrón CWISEJ 1249+3621 tiene alrededor de un 8% de la masa del Sol, lo que la coloca en la categoría de estos objetos inusuales, según información publicada por el sitio especializado Space.com

¿Es peligroso este objeto espacial para la Tierra?

A pesar de la velocidad vertiginosa a la que viaja este objeto, CWISEJ 1249+3621 no representa una amenaza para nuestro planeta. Actualmente, se desplaza hacia el centro de la Vía Láctea, lo que significa que no está en trayectoria hacia la Tierra. Su velocidad es tan alta que, si continúa en su curso, podría escapar por completo de nuestra galaxia en el futuro. No obstante, los astrónomos continúan investigando su comportamiento y su potencial influencia sobre su entorno galáctico.

¿Cómo fue descubierto CWISEJ 1249+3621?

El descubrimiento de este misterioso objeto se dio gracias a la colaboración de científicos ciudadanos trabajando con el proyecto Backyard Worlds: Planet 9, que utiliza datos de la NASA a través del Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Fue gracias a la detección de este objeto por parte de los ciudadanos que un equipo de astrónomos , utilizando el telescopio Keck I en Hawái, pudo confirmar su existencia y estudiar sus características.

